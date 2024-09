Roderich Kiesewetter, CDU-Politiker

Er nimmt Stellung zum schlechten Abschneiden seiner Partei in Brandenburg, zu Schwarz-Grün als denkbare Machtoption im Bund und zur Entwicklung des Russland-Ukraine-Krieges.



Corinna Milborn, Politologin

Die Wiener Journalistin und Fernsehmoderatorin spricht über die Stimmung in der österreichischen Bevölkerung und die Ausgangslage vor der Nationalratswahl am kommenden Wochenende.



Gerald Knaus, Migrationsexperte

Er äußert sich zum Status quo der Migration in Deutschland und Österreich, der Debatte um eine Verschärfung der Asylverfahren und zur Idee von Zurückweisungen an der deutschen Grenze.



Veit Medick, Journalist

Der "stern"-Politikchef blickt auf die bundespolitischen Folgen der jüngsten drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Zudem spricht er über Friedrich Merz als Unions-Kanzlerkandidat.