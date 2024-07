Markus Lanz vom 4. Juli 2024

Deborah Feldman, Schriftstellerin

In ihren Bestsellern setzt sich die 37-Jährige mit der jüdischen Identität auseinander. "Seit dem Überfall der Hamas am 7.10. gibt es eine enorme Spaltung in der jüdischen Welt", sagt sie.



Adriana Altaras, Schauspielerin

Die Tochter ehemaliger jüdischer Partisanen aus dem heutigen Kroatien sorgt sich, dass jüdisches Leben zunehmend unsichtbar wird. Zudem berichtet sie von persönlichen Anfeindungen.



Michael Wolffsohn, Historiker

Der in Tel Aviv geborene Publizist blickt auf die verschiedenen Formen des Antisemitismus in Deutschland und weltweit.



Michael Fürst, Jurist

Seit 44 Jahren ist er Präsident des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Er schildert, wie er sich gegen Judenfeindlichkeit und für interreligiöse Verständigung einsetzt.