Daniel Günther, CDU-Politiker

Der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins erläutert, warum die Union nach der Bundestagswahl offen für Schwarz-Grün sein sollte, und nimmt Stellung zur Wahlprogrammatik seiner Partei.



Kristina Dunz, Journalistin

Die Politik-Expertin vom "RedaktionsNetzwerk Deutschland" analysiert, wie CDU und CSU in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes starten.



Corinna Milborn, Politologin

Die Wiener Journalistin und Moderatorin informiert über die Entwicklungen in Österreich, wo Bundespräsident Van der Bellen FPÖ-Chef Kickl mit der Regierungsbildung beauftragt hat.



Marc Felix Serrao, Journalist

Der Chef des Berliner "NZZ"-Büros kommentiert den politischen Umgang mit dem Gastbeitrag von US-Milliardär Elon Musk in der "Welt am Sonntag".



Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent

Zugeschaltet aus Florida, schildert der Leiter des ZDF Studios Washington, wie die Amerikaner auf Musk blicken und wie Donald Trump seine Abschiebepläne für Migranten konkretisieren will.