plan b: Einsamkeit - nein danke!

Berlin-Reinickendorf geht mit gutem Beispiel voran: Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner hat die bundesweit erste Stelle für eine Einsamkeitsbeauftragte (in Vollzeit) geschaffen, denn schon vor Jahren hat sie erkannt, wie wichtig das Thema ist. Seit letztem Sommer ist Katharina Schulz im Amt. Gemeinsam stellen sie sich der Herausforderung, Menschen in ihrem Bezirk zusammenzubringen und raus aus der Einsamkeit zu holen: "2024 ist der Fokus auf den Senioren, 2025 auf der Jugend, 2026 auf der Mitte der Gesellschaft – damit ab 2027 niemand mehr einsam sein muss", so Schulz.



Die beiden nehmen an einem Walk der Offline Girls teil, den Bianka Gawron jeden Sonntag in Berlin veranstaltet. Ihr Ansatz: Durch Spaziergänge echte Begegnungen schaffen, offline sozusagen. Innerhalb weniger Monate hat sie eine sehr aktive Community aufgebaut, die sich auch über Chatgruppen vernetzt und austauscht. Spaziergänge oder Wandern gegen die Einsamkeit werden auch außerhalb Berlins immer beliebter.



In Dänemark bringen innovative Wohnkonzepte Menschen zusammen. Kristian Dall leitet in Aarhus ein in Skandinavien außergewöhnliches Mehrgenerationenhaus. In 304 Apartments leben Bewohner jeden Alters zusammen. "Das Wohnkonzept ist die moderne Version eines traditionellen Dorfes", so Dall. Es gibt eine Kindertagesstätte, ein Café, aber auch einen Pflegestützpunkt. Die junge Mutter Helene Henriksen schätzt das Miteinander der Generationen: "Man hat viel Unterstützung und kann gelassen in die Zukunft blicken: Hier muss niemand alleine altern." Im Haus der Generationen wird Dorfleben in der Stadt auf mehreren Etagen erfolgreich gelebt.



Einen digitalen Weg aus der Einsamkeit hat Paul Schonnebeck entwickelt. Seine App Helpcity bietet jungen Menschen eine geschützte Plattform, um sich auszutauschen: "Wir wollen Hemmschwellen abbauen und das Thema Einsamkeit endlich aus der Tabuecke holen." Einsamkeit unter jungen Menschen bekommt immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit, findet der 29-Jährige aus Köln. Nutzer wie Marlon Mispelkamp schätzen die Ehrlichkeit in der Community, die echte Verbindungen schafft. Laura Krautmacher und er haben sich über die App kennengelernt und treffen sich jetzt auch im echten Leben. Apps wie Helpcity können Menschen zusammenbringen, die sich sonst auf einem anderen Weg gar nicht kennengelernt hätten.