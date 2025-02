plan b: Energiewende zu Hause

Im sächsischen Freiberg erfüllt sich Timo Leukefeld einen Traum. Er baut ein Haus, das seinen Bedarf an Strom und Wärme nahezu selbstständig aus Sonnenenergie produziert und bis in den dunklen Winter hinein speichert – und das bereits vor 15 Jahren. Solarmodule, Kollektoren und Wasserwärmespeicher: Mit seiner Vision vom energieautarken Wohnen ist der Energie-Experte seiner Zeit weit voraus. Heute setzt Pionier Leukefeld seine Ideen in großem Stil um, derzeit in Aschersleben in Sachsen-Anhalt.



Drei Plattenbauten aus DDR-Zeiten werden zu energieautarken Mehrfamilienhäusern umgebaut. "Wir haben ja nicht eine Republik von Einfamilienhausbesitzern, sondern die meisten Menschen in Deutschland sind Mieter. Deshalb haben wir versucht, für Mieter eine Lösung zu finden", so Leukefeld. Sein Autarkie-Konzept verändert auch die Berechnung der Miete ganz grundlegend: In der sogenannten Pauschalmiete sind alle Nebenkosten enthalten, und sie ist auf fünf Jahre festgeschrieben. Schwankende Energiepreise können Mieter Wolfgang Köber nicht mehr schrecken: "Damit bin ich auf der richtigen Seite der Energieentwicklung", sagt der Rentner. "Und das gibt mir ein gutes Gefühl."



Renate Schultes setzt sich in ihrer Heimatstadt München für die "Energiewende von unten" ein: Sie will Menschen mit geringem Einkommen den Zugang zu erneuerbaren Energien ermöglichen. Dazu hat sie den gemeinnützigen Verein "Solar2030 e.V." mit gegründet. Der spendet kleine Balkonkraftwerke an Menschen, die sich eine solche Mini-Solaranlage nicht leisten könnten – darunter Kunden der Münchner Tafel wie Familie Markgraf. Der günstige Solarstrom macht sich sofort im Portemonnaie bemerkbar. "Unser Slogan heißt 'Energiewende von unten'", sagt Vereinsgründerin Renate Schultes. "Und das heißt, dass wir alle Menschen mitnehmen wollen – auch diejenigen, die sich das nicht leisten können."



Tommi Eronen und Markku Ylönen sind echte Tüftler. Die jungen Ingenieure aus Finnland haben eine kostengünstige und emissionsfreie Lösung für eine der größten Herausforderungen gefunden: das Speichern von grüner Energie. "Wir werden in Zukunft eine große Menge überschüssiger Stromproduktion aus Wind und Solarenergie haben", sagt Tommi Eronen. "Und wir müssen große Energiespeicher bauen, um diese Energie von der Gegenwart in die Zukunft zu bringen." Die beiden setzen auf Sand. Den füllen sie tonnenweise in ein Stahlsilo und erhitzen ihn mit Strom aus Sonne und Wind auf bis zu 600 Grad Celsius. Diese Hitze kann über Monate hinweg gespeichert und bei Bedarf in ein Fernwärmenetz eingespeist werden.



Momentan arbeiten sie an ihrer bislang größten Sandbatterie mit 15 Metern Durchmesser. Sie soll die 5000-Einwohner-Gemeinde Pornainen mit Wärme aus Ökostrom versorgen. Bürgermeister Antti Kuusela steht voll hinter dem mutigen Projekt: "Das ist eine echte Innovation. Und wir sind sehr glücklich, sie hier in unserer kleinen Gemeinde Pornainen zu haben. Jede Möglichkeit, den Klimawandel zu bekämpfen, ist hier willkommen!"