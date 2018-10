Ist die Erde noch zu retten?

Hans Joachim Schellnhuber wurde 1950 im Landkreis Passau geboren, studierte an der Uni Regensburg Physik und Mathematik und schloss sein Studium 1976 mit Auszeichnung ab. Nach einem Jahr als Post-Doc an der University of California arbeitete er ab 1982 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Oldenburg und habilitierte dort 1985.



Von 1989 bis 1993 hielt er eine Professur am Institut für Chemie und Biologie des Meeres an der Uni Oldenburg inne. 1993 kam eine Professur für Theoretische Physik an der Uni Potsdam hinzu. 1992 übernahm er als Gründungsdirektor die Leitung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, die er im September 2018 abgab. Er ist langjähriges Mitglied des Weltklimarats.



Schellnhuber gilt als einer der weltweit renommiertesten Klimaexperten und war einer der ersten deutschen Wissenschaftler, der die Dringlichkeit des Klimaproblems thematisierte. Zum Jahrtausendwechsel machte Schellnhuber zusammen mit anderen Wissenschaftlern darauf aufmerksam, dass die Möglichkeit irreversibler und extremer Ereignisse im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung bestehe. Er entwickelte dazu das Modell der Kippelemente im Erdsystem. Durch die Einwirkung der Menschen könnte eine kritische Grenze überschritten werden, die zu abrupten und in einigen Fällen sogar unumkehrbaren Änderungen führen könnte. Hierzu gehöre das Abschmelzen des sommerlichen Meereises der Arktis, des westarktischen und des grönländischen Eisschildes, die Verlangsamung der thermischen Zirkulation, die Veränderung der Monsunsysteme und die Entwaldung des tropischen Regenwaldes.



Schellnhubers Erkenntnisse und Schlussfolgerungen flossen in sein 2015 veröffentlichtes Buch „Die Selbstverbrennung“ (C. Bertelsmann) ein. Er ist u.a. Träger des Deutschen Umweltpreises und des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse. Im Juni 2015 ernannte ihn Papst Franziskus zum ordentlichen Mitglied der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. 2017 erhielt er den Blue Planet Prize.

Bildquelle: ZDF/Lia Darjes