Verschwörungstheorien - Erfundene Wahrheiten?

ZDF-Wissenschaftsmoderator der Sendungen "Leschs Kosmos", "Frag den Lesch" und "Faszination Universum"



Seit September 2008 präsentierte Professor Harald Lesch des ZDF-Magazin "Abenteuer Forschung". Ab 2014 ist die Wissenschaftsreihe nach der Person benannt, der die Zuschauer die Antworten auf ihre Fragen zutrauen: Aus "Abenteuer Forschung" wurde "Leschs Kosmos".



Professor Harald Lesch, Physiker, Astronom, Naturphilosoph und Autor, ist eine Ausnahmeerscheinung: Ein Forscher, dem es richtig Spaß macht, über seine Arbeit zu sprechen - "und zwar auf Deutsch und ohne Fachausdrücke", wie er selbst sagt. Wie das geht, zeigt er auch noch in anderen Sendeformaten im ZDF: Seit Januar 2010 in der wöchentlichen Sendung "Frag den Lesch", dem jährlichen Zweiteiler "Faszination Universum", der in der Reihe "Terra X" ausgestrahlt wird, sowie gelegentlichen Sondersendungen, zum Beispiel "Die lange Nacht".



2016 eroberte Harald Lesch außerdem das Netz: In seinem You Tube-Kanal "Terra X Lesch & Co" präsentiert er wöchentlich Spannendes aus der Wissenschaft und nimmt aktuelle Diskussionen zu wissenschaftlichen Themen in den Blick.



Biografie:



28. Juli 1960 geboren in Gießen



1978 Abitur an der Theo-Koch-Schule in Grünberg (Hessen)



1978 bis 1987 Studium der Physik an der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Abschluss: Promotion



1988 bis 1991 Forschungsassistent an der Landessternwarte Heidelberg-Königsstuhl



1992 Gastprofessor an der University of Toronto



1994 Habilitation an der Universität Bonn



seit 1995 Professor für theoretische Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität



seit 2002 Lehrbeauftragter Professor für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie (SJ) in München



seit 1998 Moderator der Fernsehsendungen "Alpha Centauri" und "Die Physik Albert Einsteins" des Senders BR-alpha; Weitere Sendungen: "Lesch & Co", "Denker des Abendlandes", "Alpha bis Omega", "Die 4 Elemente"



2007 Moderator der wöchentlichen Sendung "Sci_Xpert" auf dem Bezahlfernseh-Spartenkanal SciFi



seit September 2008 Moderator des ZDF-Wissenschaftsmagazins "Abenteuer Forschung", ab 2014 umbenannt in "Leschs Kosmos"



seit 2009 Moderator der "Terra X"- Reihe "Faszination Universum"



seit Januar 2010 Moderator der 15-minütigen Sendung "Frag den Lesch"



seit Februar 2016 Protagonist des YouTube-Kanals "Terra X, Lesch & Co." (zusammen mit Philip Häusser)



April 2017 Presenter der dreiteiligen "Terra X"-Dokumentation "Der große Anfang - 500 Jahre Reformation"



Preise, Auszeichnungen (Auswahl)



1988 Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft (für die Dissertation „Nichtlineare Plasmaprozesse in aktiven galaktischen Kernen“)



1994 Bennigsen-Foerder-Preis des Landes Nordrhein-Westfalen: "Heizung galaktischer Hochgeschwindigkeitswolken durch magnetische Rekonnexion"



2004 Preis für Wissenschaftspublizistik der Grüter-Stiftung



2005 Communicator-Preis – Wissenschaftspreis des Stifterverbandes



Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft



2009 Medaille "Bene Merenti de Astronomia Norimbergensi" in Gold der Nürnberger Astronomischen Gesellschaft



2009 Deutscher IQ-Preis



2012 Bayrischer Fernsehpreis für die Moderation von "Abenteuer Forschung: Drillen oder Chillen? Der Weg zum Superkind"



2012 Urania-Medaille für Wissenschaftsvermittlung



Veröffentlichungen (Auswahl):



Harald Lesch, Jörn Müller: Kosmologie für Fußgänger. Eine Reise durchs Universum



Harald Lesch, Jörn Müller: Big Bang, zweiter Akt. Auf den Spuren des Lebens im All



Harald Lesch, Jörn Müller: Kosmologie für helle Köpfe. Die dunklen Seiten des Universums



Harald Lesch und das Quot-Team: Physik für die Westentasche



Harald Lesch und das Quot-Team: Quantenmechanik für die Westentasche



Harald Lesch und Harald Zaun: Die kürzeste Geschichte allen Lebens



Harald Lesch und Jörn Müller: weißt Du, wieviel Sterne stehen



Harald Lesch: Über Gott, den Urknall und den Anfang des Lebens



Harald Lesch: Der Außerirdische ist auch nur ein Mensch



Harald Lesch, Josef M. Gaßner: Urknall, Weltall und das Leben



Harald Lesch, Gudrun Mebs: Philosophie ist wie Kitzeln im Kopf



Harald Lesch (Hrsg.): Die Entdeckung des Higgs-Teilchens: Oder wie das Universum seine Masse bekam

Bildquelle: ZDF/Jens Hartmann