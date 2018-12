Frisst der Kapitalismus die Demokratie?

Robert Habeck ist Schriftsteller und seit Januar 2018 einer der beiden Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen.



Robert Habeck wurde am 2. September 1969 in Lübeck geboren und machte 1996 seinen Magister in Philosophie, Germanistik und Philologie an der Uni Hamburg. 2000 folgte die Promotion zum Doktor der Philosophie.



2002 trat Robert Habeck dem Bündnis 90/Die Grünen bei und wurde 2004 Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein. Nach der Landtagswahl 2012 wurde er zum stellvertretenden Ministerpräsidenten und zum Minister für Energiewende, Landwirtschaft und Umwelt ernannt. Diesen Posten behielt er auch 2017 in der Jamaika-Koalition von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Im Sommer 2018 schied Robert Habeck gemäß den Parteistatuten aus dem Ministeramt aus.



Bei seiner Bewerbung als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2017 unterlag er Cem Özdemir nur um ein paar Zehntel Prozentpunkte. Im Januar diesen Jahres wurde er dann gemeinsam mit Annalena Baerbock zum Bundesvorsitzenden gewählt.



Als Politiker der Grünen setzt Robert Habeck sich vor allem für Tier- und Umweltschutz ein (Tierhaltung, Ölverklappung, Atommüll), beschäftigt sich aber auch mit den Herausforderungen der Digitalisierung.



In seinen beiden jüngsten Publikationen, "Wer wagt, beginnt" (Kiepenheuer & Witsch 2016) und "Wer wir sein könnten" (Kiepenheuer & Witsch 2018), reflektiert er seine Erfahrungen als Politiker und entwickelt eigene ethische Richtlinien für das politische Arbeiten.

