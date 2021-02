Abgeschieden leben

Vor genau einem Jahr portraitierte „sonntags“ Menschen, die in der Abgeschiedenheit leben: eine Eremitin in ihrer Klause, eine Musherin in Norwegen und eine Familie auf der Hallig.



Das war vor Corona. Wie ist es ihnen seitdem ergangen, was haben sie erlebt? Hat die Pandemie ihr Leben in der Abgeschiedenheit verändert? Davon erzählen Schlittenhundeführerin Silvia Furtwängler, die Eremitin Maria Anna Leenen und Familie Kruse auf Nordstrandischmoor.