Auf den Spuren der Römer

Sie leitet das renommierte und weltweit tätige Forschungsinstitut für Archäologie, das 2022 viele seiner 200 000 Objekte in einem 50 Millionen Euro teuren Neubau präsentieren kann. In Mainz kann man Schiffe aus der Römerzeit besichtigen, und dort arbeiten Restaurateur*innen, die die berühmte Totenmaske des ägyptischen Pharaos Tutanchamun nach einem massiven Schaden wiederherstellen konnten.



In Heidelberg berichtet Archäologin Polly Lohmann über Graffiti-Motive aus dieser Zeit und erzählt, warum Gips-Kopien römischer Kunstwerke so wichtig sind. Ein weiterer Abstecher führt ins Römerbergwerk Meurin bei Koblenz. Dort kann man erleben, wie mühevoll die Arbeit im Steinbruch damals war und welche Götter die Glaubenswelten einfacher Menschen seinerzeit bestimmten.



Die Zeit der Römer liegt weit zurück - doch ihre Kultur, ihre Sprache und ihre Bauwerke, sie prägen Deutschland und Europa bis heute.