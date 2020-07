Am Neckar spricht eine Fährfrau über ihren Beruf. In Ludwigshafen geht es um eine marode Brücke. Schlauchboot-Fahrer erleben die Schönheit der Mulde und der Landschaft, durch die sie führt. Und an der Wiesent zeigt ein Fliegenfischer, wie man Forellen und Äschen fängt.