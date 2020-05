Leben mit Tieren

In Zeiten von Corona warten die jungen Ziegen im Streichelzoo vergeblich auf Besucher.

Quelle: Archiv Opel-Zoo

In Zeiten der Corona-Krise haben Freizeitparks, Zoos und Tierparks geschlossen. Die Tiere müssen sich auf die besucherlose Zeit einstellen. Keine Kinder mehr, die die Tiere im Streichelzoo füttern und streicheln. Die Elefanten, die in einer bestimmten Ecke des Geheges Karotten und Äpfel bekommen, stehen nun am leeren Zaun. Im Gespräch mit dem Zoodirektor des Opel-Zoos, Thomas Kauffels, zeigt sich, wie sehr die fehlenden Besucher den Zoo finanziell belasten - und auch, wie sich das Leben der Tiere durch die ungewohnte Situation verändert.



Gert Widmann kann jetzt sehr viel Zeit mit seinem Hund verbringen. Der 61-jährige selbstständige Unternehmensberater berät mittelständische Unternehmen und ist normalerweise viel unterwegs. Nun ist er an sein häusliches Büro gebunden. In seiner Freizeit jedoch habe sich für ihn die Situation durch die Corona-Krise kaum geändert, so sagt er. Er sei auch sonst nicht ins Kino oder in ein Restaurant gegangen. Dies sei wegen seines Hundes nicht möglich gewesen. Nur eines falle ihm auf: Im Wald, wenn er mit seinem Hund unterwegs sei, träfe er jetzt mehr Menschen.