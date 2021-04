Macht Geld glücklich?

Dabei ist Hamids eigenes Verhältnis zum Geld ambivalent: „Ich verbinde das Wort Reichtum nicht mit Geld“, meint der ehemalige unbegleitete Flüchtling.



Er selbst ist 1995 in Afghanistan geboren, als Kind illegaler Immigranten lebte er vor allem im Iran. Inzwischen ist er seit 11 Jahren in Deutschland. Die ersten Jahre hier verbrachte er in einem Kinderheim im oberbayerischen Oberammergau. Mittlerweile wohnt Hamid in München, hat soziale Arbeit studiert und arbeitet in einem Kindergarten im Norden der Stadt. Durch seine eigene Geschichte wirft er einen ganz besonderen Blick auf das Thema Geld.