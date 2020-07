Die begehbaren Höhlen und darin entdeckten Kunstwerke der ersten Homo sapiens, die Europa vor 40.000 Jahren besiedelten, erklärte die UNESCO 2017 zum Welterbe. Mit 500 Quadratmetern Grundfläche ist der Hohle Fels eine der faszinierendsten, natürlichen Bergkathedralen Süddeutschlands. Zu ihren Füßen, an den Ufern der Blau, bauten vor knapp 1.000 Jahren Mönche das Kloster Blaubeuren. Heute ist es ein Gymnasium mit angeschlossenem Internat für etwa 60 Schüler. Es führte schon berühmte Deutsche wie Johannes Kepler, Max Planck und Friedrich Hölderlin zum Abitur.



In Blaubeuren zudem besonders beliebt: Wandern und Mountainbiken auf zertifizierten Wegen, Klettern am Berg, Theater und Konzerte in der mittelalterlichen Kleinstadt, Handwerkerschauen bei Gerbern und Schmieden sowie ein Ausflug zu den frei lebenden Urpferden und -rindern, die einen Kalktagebau nachhaltig rekultivieren.