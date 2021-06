Per Rad in die Römerzeit

Unterwegs erreichte sie ein spannendes Job-Angebot der Uni Heidelberg. Dort arbeitet sie inzwischen als Kuratorin der Antikensammlung. Die wurde bereits 1848 gegründet und umfasst rund 9.000 Original-Objekte aus griechischer, römischer und etruskischer Zeit. Zur Sammlung gehören aber auch große Objekte in Form von Gipskopien, denn in den Zeiten, in denen weniger gereist werden konnte, war dies der einzige Weg, die Schönheit der klassischen Kunstwerke mit eigenen Augen zu erleben.



In den vergangenen Jahren hat Polly Lohmann gemeinsam mit anderen daran gearbeitet, historische Funde von einem Siegesdenkmal aus dem rumänischen Adamklissi in der Heidelberger Heuscheuer neu zu präsentieren. Und weil sie findet, dass die sogenannten „kleinen Fächer“ wie die Archäologie ihren Elfenbeinturm verlassen sollten, produziert sie gemeinsam mit ihren Studierenden Filme für YouTube, die etwa Öllampen der Antike erklären. Sie ist aktive Bloggerin und nutzt Instagram und Podcasts für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Hautnah, analog und digital – so sieht er aus, der Alltag der Archäologin Polly Lohmann.