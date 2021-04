Für Robert Mischewski ist Sattler und Polsterer ein Traumberuf, Karina Ranft ist begeisterte Schuhmacherin, und Janosch Vecernjes hat den Job als Finanzberater an den Nagel gehängt, um Messerschmied zu werden – wie sein Vater. Madita Brauer, Anlagenmechanikern, hat den Hashtag besseralsmaenner ins Leben gerufen und wünscht sich mit ihrer Aktion mehr Frauen ins Handwerk. Und in Eberswalde arbeiten junge Menschen mit Fluchthintergrund in den Läden von Bäcker Björn Wiese. Denn er setzt auf Integration aus Überzeugung und weiß außerdem, dass Azubis im Backhandwerk eher Mangelware sind.