Und er erlebt, wie der Sommer in der Stadt besondere Erlebnisse ermöglicht, aber auch für Spannungen sorgt. Zum Beispiel im Mannheimer Ausgehviertel Jungbusch, wo jedes Sommerwochenende Feierfreudige von nah und fern unterwegs sind. Was als Erfolg der Stadtentwicklung gilt, begeistert die Bewohner nicht immer. Sie leiden unter Lärmbelästigung und der Einschränkung ihres Lebensraums.



Michael Sahr erfährt, dass sich manche Bewohner aktiv um Lösungen bemühen – und dass der Sommer auch für diejenigen, die in der Stadt bleiben, einige Highlights bereithält. Wie wäre es zum Beispiel mit den Kreationen eines jungen Mannheimers, der sich den Traum von der eigenen Eisdiele erfüllt hat? Doch beim "Summer in the City" in Mannheim ist auch Vorsicht geboten: Rhein und Neckar, die scheinbar so friedlich durch die Stadt fließen, bergen für Badefreudige tödliche Risiken.