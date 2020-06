Das Schulfest steht an. Laetitia und ihre Klassenkameraden sammeln in der Nachbarschaft Preise für die Tombola. Die werden im Klassenchat stolz gezeigt. Doch dann wird plötzlich über Lydia, die Neue in der Klasse, gelästert.

