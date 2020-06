Am Abend vor der Englischklausur bekommt Laetitia von einer Mitschülerin die Nachricht, dass diese heute noch die Aufgaben dazu erhalten und weiterleiten würde. Das wäre die Rettung! In Erwartung der Nachricht schlägt sich Laetitia die halbe Nacht um die Ohren. Doch anstatt der erhofften Aufgaben erhält sie stattdessen nur sinnlose Nachrichten auf ihr Handy. Total übermüdet kommt Laetitia am nächsten Morgen viel zu spät zur Schule und verhaut die Arbeit.