Emojis wurden in den 1990er Jahren in Japan erfunden. Sie sollten die digitale Kommunikation erleichtern. Emojis machen Spaß, sie sind schön bunt und können langweilige Nachrichten aufhübschen. Sie sind in jeder Sprache lesbar. Ob glücklich oder traurig, müde oder in Feierlaune – für jede Situation und Stimmung gibt es ein Bildchen.