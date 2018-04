Grundsätzlich solltest du dich bei einer ungewöhnlichen Nachricht immer fragen: Kann das sein und ist das Foto wirklich echt? Wurde schon in bekannten Zeitungen, im Radio oder Fernsehen darüber berichtet? Gibt es Angaben zu der Quelle? Schau dir unterschiedliche Webseiten an. Oder gib das Wort zusammen mit dem Begriff „Fake (News)“ in eine Suchmaschine ein. Die Tatsache, dass eine Nachricht oft in sozialen Netzwerken geteilt wird, heißt noch lange nicht, dass sie wahr ist.