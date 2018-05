Das klingt komplizierter als es ist. Am besten kann man die Funktion von Filtern an einem Beispiel erklären: Drei Personen, ein Sportler, ein Autoliebhaber und ein Weltreisender, suchen im Netz nach dem Begriff „Golf“. Sie erhalten unterschiedliche Ergebnisse: Der Sportler sieht Neuigkeiten zum Golfen, dem Autoliebhaber wird ein Wagen des Typs „Golf“ angezeigt und der Weltreisende findet Informationen zum Golf von Mexiko. So bekommt jeder das Ergebnis, von dem die Suchmaschine durch die vielen vorherigen Eingaben „denkt“, dass es ihn am meisten interessiert.