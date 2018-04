Wenn in eurem Klassenchat ein Mitschüler gemobbt wird oder du selbst, dann solltest du etwas unternehmen. Sprich mit deinen Eltern darüber und informiere den Klassenlehrer. An den meisten Schulen gibt es auch Vertrauenslehrer oder Schulpsychologen, an die du dich wenden kannst. Gemeinsam könnt ihr das Thema ansprechen und das Problem lösen.