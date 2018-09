Alles, was du in deiner Wut schreibst, bleibt erhalten und kann immer wieder hervorgeholt werden. Besser lässt du es erst gar nicht so weit kommen und bleibst bei schriftlichen Meinungsverschiedenheiten immer sachlich und höflich. Wenn es aber doch zum Streit gekommen ist, rufst du den anderen am besten an oder triffst dich mit ihm, um euren Zwist im direkten Gespräch zu klären.