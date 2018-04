ZDFtivi | Bibi und Tina - Bibi & Tina - Der Film

Jede Menge los in Bibis Ferien: Die intrigante Sophia will die Freundschaft von Tina und Alex zerstören und das süße Fohlen Socke ist in Gefahr. Vor lauter Problemen übertreibt Bibi es mit der Hexerei und ihre Freundschaft zu Tina steht auf dem Spiel.