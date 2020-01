Deine Freunde bei Leider laut!

"Deine Freunde" üben sich im Lippenlesen, rappen Märchen und versuchen sich am Didgeridoo, während Lars als Tanzlehrer mit dem Polier-Twerk elende Stau-Zeit verkürzt. Und überhaupt: Wer macht am meisten Krach in der Sendung?

Beitragslänge: 24 min Datum: 11.01.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.01.2022