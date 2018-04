Für manche Fische und andere Tiere, die in Flüssen leben, ist es wichtig, den Fluss komplett durchwandern zu können – zum Beispiel wegen der Nahrungssuche oder um Eier am richtigen Ort abzulegen. Mit Wasserkraftanlagen, Stauwehren und Wasserfällen gibt es in Flüssen jedoch zahlreiche Hindernisse, die für manche Tiere unüberwindbar sind. Deshalb werden an solchen Stellen Fischtreppen gebaut. So können Fische den Fluss durchwandern.

Bildquelle: imago