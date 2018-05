Krankheitserreger, Bakterien und Viren machen Menschen krank. Die Winzlinge leben im menschlichen Körper - aber auch auf einem Tisch, deinem Handy und einer Klobrille können die Einzeller lange überleben.



Besonders in Krankenhäusern ist es deshalb wichtig, dass auf Sauberkeit geachtet wird. Auf Hygiene, also die höchste Sauberkeit, müssen alle achten, die in einem Krankenhaus arbeiten.