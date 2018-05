Fritz Fuchs hat einen besonderen Gast: Fischotter Harvey. Eigentlich wollen sie zusammen einen Werbespot drehen für die ultimative Regenkleidung. Der neueste Schrei - abgeguckt vom Fell des Otters. Denn das ist so dicht und warm, dass ein Fischotter im Eiswasser baden gehen kann, ohne zu frieren. Doch als der Dreh losgeht, ist Fischotter Harvey verschwunden. Auf der Suche nach ihm entdeckt Fritz Fuchs, was Fischotter so besonders macht.