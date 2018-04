Fritz Fuchs und Ordnungsamtmann Kluthe verschlägt es gemeinsam an die Nordsee. Fritz freut sich auf Wattwandern, Tierwelt und Strandsegeln, doch dann verschwindet Herr Kluthe allein im Watt. Fritz ahnt davon nichts. Denn Wattführerin Sine weiht ihn gerade in die Geheimnisse des Meeresbodens bei Ebbe ein. Als dann aber das Meer wieder ansteigt und abgebrochene Anrufe auf Fritz' Handy landen, startet er eine Rettungsaktion in letzter Minute.