CDU ist eine Abkürzung für "Christlich Demokratische Union". Auch sie ist eine der größten Parteien in Deutschland und hat fast 400.000 Mitglieder.

CSU ist die Abkürzung für "Christlich Soziale Union". Die Besonderheit: Die Partei CSU gibt es nur in Bayern, die CDU gibt es nicht in Bayern, aber in allen anderen Bundesländern. In der deutschlandweiten Politik bilden die beiden Parteien eine gemeinsame Gruppe, die auch "die Union" genannt wird.



Die wichtigsten Themen der Union:





Starke Wirtschaft : Für die CDU/CSU ist es besonders wichtig, dass die Wirtschaft in Deutschland gut funktioniert und dass viele Menschen in Deutschland Arbeit haben .

: Für die CDU/CSU ist es besonders wichtig, dass die und dass viele Menschen in Deutschland . Firmen unterstützen : Die Union will mit ihrer Politik deshalb Firmen und Fabriken unterstützen , damit diese gut verdienen und viele Arbeitsplätze für die Menschen schaffen können.

: Die Union will mit ihrer Politik deshalb , damit diese gut verdienen und für die Menschen schaffen können. Für alle Menschen: Die Unions-Parteien bezeichnen sich auch als Volksparteien . Das bedeutet, dass sie mit ihren Themen und Zielen alle Menschen in Deutschland ansprechen und vertreten wollen.

Die Unions-Parteien bezeichnen sich auch als . Das bedeutet, dass sie mit ihren Themen und Zielen ansprechen und vertreten wollen. Christliche Werte : Die spielen für die CDU/CSU eine wichtige Rolle. Aber sie wollen trotzdem offen für alle Menschen in Deutschland sein - auch wenn sie einer anderen oder keiner Religion angehören.

: Die spielen für die CDU/CSU eine wichtige Rolle. Aber sie wollen trotzdem offen für alle Menschen in Deutschland sein - auch wenn sie angehören. Konservativ: CDU/CSU werden auch oft als "konservative" Parteien bezeichnet. Das bedeutet, dass die Parteien grundsätzlich zufrieden damit sind, wie zum Beispiel die Gesellschaft in Deutschland funktioniert. Ihr Ziel ist es, das zu bewahren und größere Änderungen nur zu unterstützen, wenn sie notwendig scheinen.

