Gegründet wurde die NATO am 4. April 1949 - also vor fast 70 Jahren. NATO ist die Abkürzung des englischen Begriffes: "North Atlantic Treaty Organization". Übersetzt heißt das so viel wie: "Organisation des Nord-Atlantik-Pakts". Nord-Atlantik-Pakt deshalb, weil sich in der NATO ursprünglich nur Länder aus Westeuropa und Nordamerika zusammengetan hatten. Und zwischen ihnen liegt der Nordatlantik.