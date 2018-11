Noch früher war Portugal eine der wichtigsten Seemächte der Welt. Weil das Land am Atlantik liegt, stachen viele Entdecker mit ihren Schiffen von hier aus in See, zum Beispiel in Richtung Brasilien. Daran erinnern heute noch viele Denkmäler. Das Meer ist auch heute noch wichtig für die Portugiesen: Die Menschen fahren mit ihren Booten hinaus, um Fisch zu fangen. Vom Meer, der Sehnsucht und der Heimat erzählen auch viele Fado-Stücke. Das sind portugiesische Lieder, die oft schön und traurig klingen.