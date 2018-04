In Russland wird Wladimir Putin wie ein Star gefeiert. Zum einen liegt das daran, dass er die Medien kontrolliert. Daher berichten sie nur Gutes über ihn und zeigen ihn als starken Präsidenten, der sich für Russland einsetzt. Das gefällt vielen Menschen in Russland. Außerdem geht es dem Land und den Menschen finanziell besser, seit Putin an der Macht ist. Das liegt aber gar nicht so sehr an Putin, sondern eher an wirtschaftlichen Veränderungen. Viele Russen glauben jedoch, dass sie das Wladimir Putin zu verdanken haben.