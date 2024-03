In Russland leben viele verschiedene Völker - insgesamt gibt es ungefähr 160 verschiedene Volksgruppen. Im Norden Russlands leben viele indigene Völker, zum Beispiel die Komi und die Tschuktschen. Es gibt sehr große Unterschiede, wie die Menschen in Russland leben. Viele leben in großen Städten, wie Moskau (zwölf Millionen Einwohner), St. Petersburg (fünf Millionen Einwohner), Nowosibirsk oder Jekaterinburg. Viele Menschen leben aber auch in kleinen Dörfern, die sehr abgelegen sind. In vielen Teilen von Russland gibt es außerdem sehr kalte Winter. In weiten Teilen Sibiriens, dem asiatischen Teil von Russland, ist der Boden ständig gefroren. Man nennt das Permafrost. Knapp zwei Drittel des gesamten Bodens in Russland sind solche Permafrostböden. Wegen des Klimawandels taut der Permafrost jedoch - das führt zu Erdrutschen, die ganze Häuser mitreißen können.



In Russland gibt es keine Meinungs- und Pressefreiheit wie in Deutschland, sondern man kann dafür bestraft werden, wenn man Kritik an Putin übt.



Kinder werden in Russland mit sieben Jahren eingeschult. Besonders seit dem Ukraine-Krieg wird in allen Schulen in Russland besonders darauf geachtet, dass die Kinder nur das lernen, was mit Putins Meinung übereinstimmt. Andere Sichtweisen sind streng verboten. Seit dem Ukraine-Krieg ist in den Schulen auch eine militärische Ausbildung Pflicht geworden. Schon sehr früh lernen Kinder dabei den Umgang mit Waffen.



Russland liefert Öl und Gas in viele verschiedene Länder. Damit verdienen der russische Staat und einige große russische Firmen sehr viel Geld. Deshalb gibt es auch sehr, sehr reiche Menschen in Russland, die sogenannten Oligarchen, die auch politisch sehr viel Macht haben. Die Mehrheit der Menschen in Russland ist jedoch eher arm - besonders auf dem Land.