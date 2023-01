Im Jahr 1054 war der Papst in Rom Chef aller Christen. Doch über einige Themen im christlichen Glauben gab es Streit zwischen dem Papst in Rom und der Kirche in Konstantinopel – der heutigen Stadt Istanbul in der Türkei. Keine der Seiten gab bei diesem Streit. Das führt später zur Spaltung der Kirche in zwei verschiedene Kirchen.