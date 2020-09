Um auf seine Kritik aufmerksam zu machen, schreibt Nawalny Texte im Internet und zeigt dort auch Videos. Und noch eine Art zu protestieren hat er ausprobiert - etwa bei den Wahlen in russischen Städten im vergangenen Jahr: Da hat er seine Anhängerinnen und Anhänger dazu aufgerufen, für die gegnerischen Parteien von Putins Partei zu stimmen. Putins Partei bekam deshalb deutlich weniger Stimmen als erwartet, zum Beispiel in der russischen Hauptstadt Moskau.

Viele Menschen in Russland finden gut, was Nawalny tut. Er hat auch immer wieder zu Protesten aufgerufen. Zum Teil waren viele tausend Menschen dabei. Doch in Russland ist das ein Problem. Dort können die Menschen nicht immer offen sagen, was sie von Politikerinnen und Politikern halten. Wer das doch tut, kann bestraft werden und sogar ins Gefängnis kommen.