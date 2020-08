Krankenhaus in Omsk

Quelle: dpa

In diesem Krankenhaus in der sibirischen Stadt Omsk liegt Alexej Nawalny. Es gehe ihm sehr schlecht, sagte seine Sprecherin. Sie vermutet, dass ihm in einem Café Gift in seinen Tee gemischt wurde. Ob das stimmt, was genau passiert ist und wie es ihm geht, war am Donnerstag Abend noch nicht klar.