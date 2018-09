In der Mongolei gibt es viele wertvolle Bodenschätze: zum Beispiel Kupfer, Gold und massenweise Kohle. Doch nur wenige Menschen verdienen etwas an diesen Bodenschätzen. Ein Drittel der Mongolen lebt in Armut. Es herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. Deshalb sind viele Menschen mit der Regierung der Mongolei unzufrieden. Immer wieder sind sie in der Vergangenheit auf die Straße gegangen und haben demonstriert.