Erst seit 1991 ist Lettland ein unabhängiges Land. Vorher war es ein Teil von Russland. Noch immer leben in Lettland viele Russen. Sie sprechen russisch und die Letten sprechen lettisch. Lettisch ist die Amtssprache Lettlands. Das bedeutet, dass in allen öffentlichen Einrichtungen, also zum Beispiel in der Schule, lettisch gesprochen wird. Berühmt ist das lettische Sängerfest. Hier treffen sich Tausende, um gemeinsam Volkslieder zu singen.