Früher haben die meisten Weißrussen in der Landwirtschaft gearbeitet. Doch vor fast 30 Jahren ist in der Stadt Tschernobyl in der Ukraine ein Unglück in einem Atomkraftwerk passiert. Dabei sind sehr gefährliche und giftige Stoffe in die Luft gekommen. Da Tschernobyl sehr nah an der Grenze zu Weißrussland liegt, haben die giftigen Stoffe auch viele Felder in Weißrussland verseucht. Teilweise kann deswegen kein Getreide und Gemüse mehr angepflanzt werden. Viele Familien in Weißrussland sind unter anderem deswegen sehr arm.