Polen hat knapp 39 Millionen Einwohner. Seit dem 1. Mai 2004 gehört Polen zur EU. Bezahlt wird bislang noch in polnischen Zloty. Der Euro soll allerdings den polnischen Zloty ablösen.

Die meisten Polen sprechen Polnisch. Einige verstehen aber auch Deutsch, Ukrainisch oder Russisch. Das liegt daran, dass die Deutschen und die Russen das Land im Zweiten Weltkrieg unter sich aufgeteilt hatten. In dieser Zeit lebten Polen, Deutsche und Russen zusammen in einem Land und die Sprachen der Leute vermischten sich.