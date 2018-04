Techniker wollten damals die Sicherheit des Atomkraftwerks bei Stromausfall überprüfen. Als der Test gestartet wurde, geriet plötzlich alles außer Kontrolle. Die Temperatur im Reaktor stieg extrem an. Das Notsystem, das in solchen Fällen eingreifen soll, war für den Test ausgeschaltet worden. Es kam zu einer Explosion und das radioaktive Material aus dem Reaktor wurde hoch in die Luft geschleudert.