Radioaktive Strahlen können Menschen, Tiere und Pflanzen sehr krank machen. Atomkraftwerke sind deshalb sehr sicher gebaut. Denn von dort sollen auf keinen Fall radioaktive Strahlen nach außen dringen können. Es gab aber bereits mehrere Unglücke in Atomkraftwerken, bei denen das passiert ist.



In Tschernobyl in der Ukraine gab es im Jahr 1986 das bisher schwerste Unglück. Dort kam es bei einem Test zu einer schweren Explosion. Hier könnt ihr mehr darüber erfahren, was dort damals passiert ist.



Ein anderes schweres Unglück passierte im Jahr 2011 in Fukushima in Japan. Nach einem Erdbeben und einer Flutwelle kam es dort zu einem schweren Unfall. Hier findet ihr dazu mehr Infos.



Die Bewohner rund um die Unglücksorte Fukushima und Tschernobyl mussten ihre Heimat verlassen. Weil die Strahlenbelastung nach den Unglücken sehr hoch ist, werden dort sehr lange Zeit keine Menschen mehr leben können.

Bildquelle: dpa