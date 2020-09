Was Ihr über die Endlagersuche wissen müsst

Castorbehälter in einem Zwischenlager

Quelle: dpa

2022, also in zwei Jahren schon, soll das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet werden. 60 Jahre lang aber wurde dann in Deutschland Strom in den Atomkraftwerken hergestellt. In dieser Zeit ist sehr viel Atommüll entstanden und der muss jetzt irgendwo hin. Momentan wird ein großer Teil davon in solchen Behältern gelagert, sie nennt man Castoren. Die stehen zum Beispiel in der Nähe mancher Kraftwerke, in so genannten Zwischenlagern.

Weil der Müll aber so lange gefährlich ist, kann er dort nicht bleiben. Er soll stattdessen in einem sicheren Lager, einem Endlager, aufbewahrt werden.