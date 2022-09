Isar 2 heißt eins der beiden deutschen Atomkraftwerke, die als Notreserve weiterlaufen sollen.

Quelle: dpa/Armin Weigel

Wie oft habt ihr schon ein Windrad in Deutschland gesehen? Bestimmt ziemlich häufig, oder? Dass aber mitten in der Landschaft ein Atomkraftwerk auftaucht, passiert nicht so oft. Nur noch drei Atomkraftwerke versorgen in Deutschland das Land mit Strom. Ende des Jahres sollten sie eigentlich abgeschaltet werden, weil einige sie zu gefährlich finden. Doch jetzt gibt es in der Politik eine Planänderung: Zwei davon sollen bis Mitte April nächsten Jahres weiterlaufen - quasi wie eine Notreserve.