Die Bewohner der Halbinsel Krim haben im März 2014 darüber abgestimmt, ob die Krim statt zur Ukraine zu Russland gehören soll. Die meisten der Krim-Bewohner wollten, dass die Krim ein Teil von Russland sein soll. Seitdem hat Russland dort das Sagen. Mehr über den Krim-Konflikt erfahrt ihr im verlinkten Artikel.



Russland ist der Meinung, dass die Krim zu Russland gehört und deshalb auch vor der Halbinsel keine fremden Militärschiffe fahren dürfen. Ukrainische Schiffe hätten dort also nichts zu suchen - zumindest nicht ohne Erlaubnis von Russland. Viele ukrainische Politiker sehen das anders. Sie finden, die Abstimmung über die Krim verstieß gegen Gesetze und hätte nie stattfinden dürfen. Deshalb habe Russland auch nicht das Recht, die Krim für sich zu beanspruchen und das Meer davor zu kontrollieren. Am Sonntagabend haben auch viele Menschen in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, gegen Russland protestiert.