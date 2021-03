Während Deutschland nach dem Unglück in Fukushima schnell entschieden hat, Atomkraftwerke abzuschalten, laufen sie in anderen Ländern weiterhin. Das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel, weil Atomkraftwerke im Gegensatz zu Kohlekraftwerken kein klimaschädliches CO2 in die Luft pusten. Weitere Gründe erfahrt ihr in diesem Video: