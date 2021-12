Olaf Scholz hat auch mal als Rechtsanwalt gearbeitet. In seiner Partei, der SPD, hatte er schon verschiedene Jobs, bevor er Bundeskanzler wurde: Arbeitsminister (also der Politiker, der in Deutschland für alles, was mit Arbeit zu tun hat, zuständig ist), Chef der Regierung in Hamburg, Finanzminister (also zuständig für alles, was in Deutschland mit Geld und Steuern zu tun hat) und Vizekanzler, also Stellvertreter der Bundeskanzlerin.

Bildquelle: dpa