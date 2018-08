Mit dem Euro ist das Bezahlen in den Ländern, die den Euro haben, viel leichter geworden. Zum Beispiel weiß man im Urlaub im Supermarkt jetzt gleich, was die Sachen dort kosten. Früher musste man erst in D-Mark umrechnen und das war manchmal echt kompliziert. Außerdem musste man D-Mark in das jeweilige Geld des Landes umtauschen, um bezahlen zu können.

Mit dem Euro ist das Bezahlen auch für Firmen einfacher geworden. Eine Firma, die zum Beispiel Fernseher in Frankreich kauft und sie dann in den Niederlanden verkauft, muss jetzt nicht immer hin und her rechnen.